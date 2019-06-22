В результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГИБДД России.
«На 38 км автодороги «Чита — Романовка» водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Тoyota Camry», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.