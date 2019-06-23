Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге девушка-водитель ВАЗ сбила двух подростков 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
Девушка на автомашине "ВАЗ 21124" в Екатеринбурге, по предварительным данным, проехав на красный сигнал светофора, сбила двух подростков, которые доставлены в больницу, сообщает в воскресенье ГУ МВД по Свердловской области.
Инцидент произошел в 15.15 (13.15 мск) в субботу по адресу: улица Крауля, 2.
"По предварительной информации, 26-летний водитель автомашины "ВАЗ 21124", двигаясь по улице Крауля со стороны улицы Мельникова в сторону улицы Пирогова, на регулируемом пешеходном переходе в нарушение требований сигналов светофора допустила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства", — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали два 16-летних подростка, которые с места происшествия были доставлены в больницу. По предварительной информации, у одного пострадавшего — рваная рана левого бедра, у другого — перелом левого плеча и предплечья, ушибы. Сотрудники госавтоинспекции установили предварительную причину ДТП — проезд водителем перекрестка на красный сигнал светофора, отмечает ГУ МВД.
Полиция уточняет, что, по статистике, с начала 2019 года в Екатеринбурге по причине нарушения правил дорожного движения водителями произошло 324 ДТП, в результате которых 18 человек погибли и более 430 травмированы. По причине проезда на запрещающий сигнал светофора произошло 27 ДТП, три человека погибли и 39 получили травмы различной степени тяжести.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Комментарии
ДТП , Lada , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надо ли прогревать двигатель авто летом
Российский майор пробуксовал на своем обидчике1
Пять человек пострадали в ДТП в Крыму1
Названы автомарки с самыми преданными фанатами2
«Навороты», от которых в автосалоне следует отказаться15
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение