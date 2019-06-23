Российский майор пробуксовал на своем обидчике

Житель Челябинска на машине сбил двух человек, пробуксовав несколько секунд на одном из них. Видеозапись инцидента опубликована в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем в одном из дворов на улице Социалистическая. Двое нетрезвых мужчин вышли из подъезда и начали кричать в сторону, где стоял белый автомобиль. В какой-то момент машина рванула с места и сбила обоих. Один мужчина отлетел в сторону, а второй оказался под колесами. Тогда водитель нажал на газ и пробуксовал на пострадавшем.

Авторы поста в социальной сети утверждают, что за рулем находился майор полиции. По данным Ura.ru, участник ДТП служил в правоохранительных органах , когда полиция еще называлась милицией, то есть до 1 марта 2011 года.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили, что обстоятельства случившегося выясняются.