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В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: EPA
Двадцать два человека погибли, несколько ранены в результате столкновения автобуса и грузовика рядом с населенным пунктом Бахам в Западном регионе Камеруна, сообщает местный портал Cameroon-Info со ссылкой на губернатора.
"Водитель автобуса вывел машину на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли 22 человека", — заявил губернатор региона Ава Фона Аугустин на месте происшествия.
Уточняется, что пострадавших быстро доставили в больницы.
Портал также ссылается на свидетелей произошедшего, которые отметили, что авария произошла около 16:00 по местному времени (18.00 мск) в воскресенье. Туристический автобус, который направлялся в портовый город Камеруна Дуала, столкнулся с грузовиком. Очевидец отметил, что в аварии виноват водитель автобуса, который превысил скорость и вел машину невнимательно.
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