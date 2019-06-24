Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове-на-Дону столкнулись две маршрутки 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали при столкновении двух маршрутных такси в Ростове-на-Дону в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Ростовской области.
Авария произошла около 7.30 мск в районе дома 137 на улице Белорусской.
"Водитель автобуса малой вместимости Hyundai County, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автобусом аналогичной марки", — сказал представитель ГУМВД.
В ДТП, по предварительной информации, получили травмы три человека, по факту аварии идет проверка.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
ДТП , Hyundai , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как избежать угона автомобиля
Пять человек пострадали в ДТП в Магадане
В России предложили разрешить тонировку автомобиля22
Надо ли прогревать двигатель авто летом1
Девушка-водитель ВАЗ наехала на подростков
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение