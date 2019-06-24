Депутат Госдумы сбил мотоциклиста

Депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко подтвердил, что попал в ДТП. Однако он назвал «враньем» информацию о том, что скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшему мотоциклисту, сообщает РИА «Новости».

Николай Герасименко заявил сегодня, что попал в ДТП в Москве, подчеркнув, что серьезных травм никто не получил, а сам он не скрывался с места аварии.

«Да, было такое. Он врезался в меня. <…> Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», — пояснил Герасименко.

Ранее о ДТП сообщил Telegram-канал 112, опубликовав информацию о том, что Lexus депутата Госдумы сбил 32-летнего байкера на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской. В результате столкновения, по данным Telegram-канала, мужчина получил травмы. При этом указывалось, что когда отец пострадавшего приехал на место ДТП, политика там уже не было.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на Ленинском проспекте автомобиль Lexus столкнулся с мотоциклом КТМ, водитель которого с травмами был отправлен в больницу на скорой помощи.