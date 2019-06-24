Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат Госдумы сбил мотоциклиста 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко подтвердил, что попал в ДТП. Однако он назвал «враньем» информацию о том, что скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшему мотоциклисту, сообщает РИА «Новости».
Николай Герасименко заявил сегодня, что попал в ДТП в Москве, подчеркнув, что серьезных травм никто не получил, а сам он не скрывался с места аварии.
«Да, было такое. Он врезался в меня. <…> Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», — пояснил Герасименко.
Ранее о ДТП сообщил Telegram-канал 112, опубликовав информацию о том, что Lexus депутата Госдумы сбил 32-летнего байкера на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской. В результате столкновения, по данным Telegram-канала, мужчина получил травмы. При этом указывалось, что когда отец пострадавшего приехал на место ДТП, политика там уже не было.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на Ленинском проспекте автомобиль Lexus столкнулся с мотоциклом КТМ, водитель которого с травмами был отправлен в больницу на скорой помощи.
Комментарии1
ДТП , Lexus , Николай Герасименко , Госдума , РИА Новости , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Ростове-на-Дону столкнулись две маршрутки
Как избежать угона автомобиля3
Пять человек пострадали в ДТП в Магадане
В России предложили разрешить тонировку автомобиля23
Почему современные моторы ломаются чаще
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение