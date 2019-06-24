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В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы после ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю. По данным мэрии, пострадали трое детей.
По предварительным данным, авария произошла в понедельник около 20.30 в Адлерском районе Сочи: рейсовый автобус наехал на бетонное силовое ограждение.
"В результате ДТП восемь человек доставлены в медицинские учреждения, двое из которых несовершеннолетние", — говорится в сообщении.
Полицейские регулируют движение на участке дороги, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает администрация Сочи, авария произошла в районе ресторана "Олеся", в паре километров от вокзала Адлера.
"Пострадали пять взрослых и трое детей. Тяжёлых нет. Всех их доставили в медицинские организации города Сочи для обследования. На месте ДТП случайно оказался глава Сочи, который первый вызвал скорую помощь и помог пассажирам", — уточняется в сообщении пресс-службы администрации.
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ДТП , МВД
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