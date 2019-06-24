Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: vk.com/ghest_po_yaroslavski
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Собеседница агентства рассказала, что от моста в Ярославском районе области 24 июня отвалилась часть защитного слоя и вниз свесились арматурные прутья, которые повредили проезжающие под мостом автомобили.
"У нас есть 16 обращений по фактам ДТП, а это считается ДТП. По этим фактам сейчас Госавтоинспекцией проводится проверка. Степень повреждения у автомобилей разная, информации о пострадавших нет", — сказала Кокуева.
Он отметила, что сейчас арматура убрана.
Последние новости
Названа причина смерти актера Андрея Харитонова Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"
ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Новосибирске продают редчайшую «Волгу»7
Мэр Сочи случайно оказался на месте ДТП с автобусом2
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
Полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода2
Раскрыты последние секреты Kia Seltos
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение