Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Собеседница агентства рассказала, что от моста в Ярославском районе области 24 июня отвалилась часть защитного слоя и вниз свесились арматурные прутья, которые повредили проезжающие под мостом автомобили.

"У нас есть 16 обращений по фактам ДТП, а это считается ДТП. По этим фактам сейчас Госавтоинспекцией проводится проверка. Степень повреждения у автомобилей разная, информации о пострадавших нет", — сказала Кокуева.

Он отметила, что сейчас арматура убрана.