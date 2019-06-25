Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Столкновение мотоцикла и автомобиля скорой помощи, везущего в больницу упавшую с высоты пациентку, произошло в Благовещенске, сообщается во вторник на сайте управления МВД России по Амурской области.
"Вечером 24 июня в полицию города Благовещенск поступило сообщение о падении с высоты женщины 1937 года рождения. Во время доставления пострадавшей в лечебное учреждение произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Бориса Хмельницкого и Зейской произошло столкновение автомобиля скорой помощи и мотоцикла", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии травмированы работник скорой помощи и водитель двухколесного транспортного средства. "Позже зафиксирована смерть гражданки, доставляемой в лечебное учреждение. Предварительно установлено, что причина ее смерти не связана с дорожно-транспортным происшествием", — отмечается в сообщении.
После падения женщины с высоты сотрудники МО МВД России "Благовещенский" проводят проверку. Также выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ТАСС: последние новости
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи Три человека погибли в ДТП в Ростовской области Число жертв в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти
Комментарии
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Новосибирске продают редчайшую «Волгу»9
В России обнаружился мост-"вандал"
Мэр Сочи случайно оказался на месте ДТП с автобусом2
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
Полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода2
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение