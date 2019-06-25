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Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Lenta.ru
20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на мексиканские газеты.
Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление над автомобилем. В итоге он врезался в ехавшую впереди машину, внутри которой находилась супружеская пара. В результате аварии мужчина и женщина погибли. По информации источника, молодожены официально зарегистрировали брак за день до происшествия и готовились отмечать свадьбу.
Малек был арендован испанской «Севильей» у мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Он играл за молодежный состав андалусийцев.
1 июня в автокатастрофе погиб бывший футболист «Севильи», «Атлетико» и «Реало» Хосе Антонио Рейес. По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой смерть игрока и двух находившихся в салоне пассажиров пассажиров, стало превышение скорости.
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ДТП , Хосе Рейес
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