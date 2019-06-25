Мощный взрыв на МКАД попал на видео

Американское кино приучило зрителя к тому, что взрыв автомобиля должен сопровождаться гигантской ударной волной и колоссальными по своим масштабам повреждениями окружающего мира… И знаете, реальность не менее пугающая.