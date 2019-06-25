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Мощный взрыв на МКАД попал на видео 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Американское кино приучило зрителя к тому, что взрыв автомобиля должен сопровождаться гигантской ударной волной и колоссальными по своим масштабам повреждениями окружающего мира… И знаете, реальность не менее пугающая.
Загоревшаяся машина превращается в обугленный "скелет" очень быстро. Главное, чтобы при этом не прогремел взрыв. А такое возможно — на камеру попал жуткий момент, заснятый на МКАД в понедельник, 24 июня. К воспламенившейся "Ладе" приблизились пожарные и в этот момент автомобиль превратился в огненный шар, а его фрагменты в прямом смысле взлетели на воздух. Вы, наверное, ждали, что бравых огнеборцев отбросит взрывной волной? Как бы не так — пожарные выстояли.
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