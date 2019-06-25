В Сибири киллеры на Nissan расстреляли пассажира у автобусной остановки

В Новосибирске неизвестные расстреляли пассажира на автобусной остановке. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 41-летний мужчина стоял у остановочного пункта «Метро Красный проспект», когда рядом притормозил автомобиль марки Nissan серого цвета с армянскими номерами. Находившиеся в салоне люди произвели в пассажира несколько выстрелов. Его госпитализировали с множественными проникающими ранениями грудной клетки, конечностей, брюшной полости и головы. В результате потерпевший скончался.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 10 гильз.

24 июня сообщалось, что в Москве вооруженная группа в масках напала на бизнесмена рядом с жилым домом. Трое налетчиков преследовали мужчину и обстреливали из пистолетов. Задержал их проезжающий мимо наряд ППС.