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В Сибири киллеры на Nissan расстреляли пассажира у автобусной остановки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Новосибирске неизвестные расстреляли пассажира на автобусной остановке. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, 41-летний мужчина стоял у остановочного пункта «Метро Красный проспект», когда рядом притормозил автомобиль марки Nissan серого цвета с армянскими номерами. Находившиеся в салоне люди произвели в пассажира несколько выстрелов. Его госпитализировали с множественными проникающими ранениями грудной клетки, конечностей, брюшной полости и головы. В результате потерпевший скончался.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 10 гильз.
24 июня сообщалось, что в Москве вооруженная группа в масках напала на бизнесмена рядом с жилым домом. Трое налетчиков преследовали мужчину и обстреливали из пистолетов. Задержал их проезжающий мимо наряд ППС.
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ДТП , Nissan , МВД
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