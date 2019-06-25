«Автомобиль отбросило на 15 метров вперёд»: футболист «Севильи» стал виновником ДТП со смертельным исходом

20-летний нападающий молодёжной команды «Севильи» Жоао Малек стал виновником аварии, в результате которой погибли два человека. Футболист не справился с управлением и на своём автомобиле марки протаранил едущую впереди машину, в которой находились молодожёны. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте. Сам спортсмен задержан.

23 июня в районе Запопан около 9 утра в Гвадаларахе мексиканский нападающий молодёжного состава испанской «Севильи» Жоао Малек не справился с управлением своего спортивного автомобиля и протаранил движущийся впереди Chevrolet Aveo , после чего влетел в фонарный столб.

По словам свидетелей дорожно-транспортного происшествия, Малек, который находился за рулём спорткара, игнорировал все правила и стал виновником ДТП. Кроме того отмечается, что на момент столкновения его машина двигалась со скоростью 160 км/ч.

Muy lamentable que los planes de una pareja de recién casados se hayan truncado de esta manera. Lamentable también que el joven jugador de futbol Joao Malek haya afectado su futuro y ahora deba enfrentar consecuencias legales. pic.twitter.com/cokNza1fbM— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 25 июня 2019 г.

«В том месте, где произошла авария, действуют ограничения скорости. Все видели, как этот человек не сбавил обороты и продолжал двигаться максимально быстро. Он врезался в другой автомобиль с такой скоростью, что машину отбросило на 15 метров вперёд», — приводит слова очевидцев мексиканское издание Informador.

Пассажиры Chevrolet скончались на месте. Позже личности погибших были установлены — в результате ДТП скончались 33-летний Алехандро Кастро и 26-летняя Мария Пенья.

Молодые люди узаконили свои отношения накануне трагической даты и в воскресное утро отправились на официальное празднование бракосочетания.

Сообщается, что Кастро занимался педагогикой, а его супруга имела научную степень в сфере коммуникаций. Молодые люди встречались около двух лет, а последний год совместной жизни посвятили планированию долгожданной свадьбы.

Подозрения в алкогольном опьянении и удалённый аккаунт

Виновник аварии был арестован сразу же, на месте происшествия, и взят под стражу для дальнейших следственных действий. Об это прессе сообщил президент муниципалитета Сапопана Пабло Лемус.

«Личность подозреваемого установлена. Это профессиональный футболист. С места происшествия он был доставлен для медицинского освидетельствования и тщательно охраняется полицией», — сообщил чиновник в своём Twitter.

Кроме того, были сделаны анализы на алкоголь и наркотики.

На том, что Малек мог находится в состоянии опьянения, настаивают родственники погибших и пользователи соцсетей. На своей личной странице в Instagram за несколько часов до аварии игрок выкладывал фото и видео из ночного клуба. После случившегося аккаунт арестованного был удалён.

Videos antes de la tragedia.



Así se veía Joao Malek horas antes de chocar su auto y de ocasionar la muerte de una pareja en Guadalajara. pic.twitter.com/f8v2zvAsBT— Memo (@gap_mar) 23 июня 2019 г.

На данный момент игрок содержится в тюрьме Пуэнте-де-Гранде и в ближайшее время предстанет перед судом, который выберет для него дальнейшую меру пресечения.

Загубленный талант

20-летнего Малека мексиканские эксперты и любители футбола называют одной из главных восходящих звёзд страны. Форвард поиграл за юношескую сборную Мексики и даже забил в её составе два мяча.

Свою клубную карьеру нападающий начинал в академии «Кивас-де-Гвадалахара», после чего выступал за молодёжные составы «Сантос-Лагуна» и португальского «Порту». В январе 2019-го форварда пригласили в дублирующий состав испанской «Севильи», однако руководство команды уже заявило, что не намерено продлевать срок действия арендного соглашения, которое истекает 30 июня.

«Нам нечего сказать об этом игроке. Отметьте тот факт, что в нашей команде он играл исключительно на правах аренды. Он не принадлежит клубу и не имеет к нам никакого отношения. Мы больше не сотрудничаем», — цитирует пресс-секретаря «Севильи» Хуана Моралеса ESPN.

Стоит отметить, что мексиканский юниор не первый футболист, ставший героем трагической автодорожной хроники.

Так, в начале июня в результате ДТП погиб другой представитель «Севильи», 35-летний экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес

По предварительным данным, на автомобиле Рейеса лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с трассы и загорелась. Сообщается, что скорость движения автомобиля превышала 237 км/ч. Известный игрок и его пассажир — 23-летний кузен, от полученных травм скончались на месте.