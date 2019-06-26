Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Помявшему трамвай россиянину предъявили счет на 1,5 миллиона рублей 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: АГН «Москва»
Останкинский суд Москвы обязал жителя столицы Алексея Потемкина выплатить «Мосгортрансу» 1,5 миллиона рублей за то, что тот врезался в городской трамвай на своей машине и немного помял его, сообщает «Коммерсантъ».
Мужчина должен заплатить 36,6 тысячи рублей за ремонт общественного транспорта, остальная часть суммы — за порчу товарного вида трамвая «Витязь-М». Оценка стоимости производилась по методике Минюста. За ее основу берется цена нового подвижного состава, которая составляет 100 миллионов рублей.
В Минюсте изданию пояснили, что в подобных авариях их методика не обязательна к применению, формулу расчета выбирает эксперт. Потемкин будет оспаривать решение суда.
По информации «Ъ», в судах претензии к порче внешнего вида транспорта пока предъявляет только «Мосгортранс». Например, в Петербурге «Горэлектротранс» судился с водителями только за компенсацию ремонта.
Само столкновение с трамваем произошло 27 июня 2016 года в Москве на 1-й Сельскохозяйственной улице, когда автомобилист выезжал из двора направо. В этот момент подвижной состав двигался во встречном направлении. В результате машина повредила ему левую стойку, переднюю облицовку и фару. Полиса ОСАГО у мужчины не было. Останкинский суд Москвы вынес свое решение 14 ноября.
Последние новости
Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГ Совфед одобрил закон о приостановлении ракетного договора
Комментарии
ДТП , Алексей Потемкин , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин потребовал разобраться с ценами на дороги
Медведев поддержал идею конфискации машин у пьяниц
Автомобилист устроил погоню за медведем
Иностранцев с неоплаченными автоштрафами не пустят в Россию
Автошколы России оценят по рейтингам
Видео
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение