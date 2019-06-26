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Старушка насмерть задавила инструктора по вождению во время экзамена 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
В польском городе Рыбник, Силезское воеводство, женщина насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена. Об этом сообщает телеканал TVP Info.
В понедельник, 24 июня, 35-летний мужчина погиб в автошколе при невыясненных обстоятельствах. По словам полицейских, скорее всего, инструктор работал с другим учеником, когда в него врезалась 68-летняя женщина. Он скончался на месте от полученных травм. Пенсионерка находится в состоянии шока.
Сейчас полицейские изучают видео с камер наблюдения и расследуют произошедшее.
Ранее сообщалось, что житель США сбил нескольких человек из-за нежелания идти на работу. Он выразил сочувствие своим жертвам, но назвал произошедшее «жизненным опытом».
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