Правительство поддержало идею конфискации машин у пьяниц

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) проработать вопрос о конфискации машин у пьяных водителей. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 июня.

Премьер отреагировал на инициативу главы МВД Владимира Колокольцева , который в ходе Госсовета предложил лишать транспортных средств за вождение в пьяном виде. Доверенность не должна стать поводом для уклона от ответственности, отметил он.

Также Медведев призвал предусмотреть в новом кодексе ответственность за неуплату за езду по платным дорогам.

МВД направило в кабмин предложение об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей 20 мая. По данным СМИ, если правонарушение будет совершено дважды, машина отойдет государству и будет продана на аукционе.

Между тем эксперты опасаются, что ужесточение наказания станет дополнительным поводом скрыться с места происшествия.