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Правительство поддержало идею конфискации машин у пьяниц 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) проработать вопрос о конфискации машин у пьяных водителей. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 июня.
Премьер отреагировал на инициативу главы МВД Владимира Колокольцева, который в ходе Госсовета предложил лишать транспортных средств за вождение в пьяном виде. Доверенность не должна стать поводом для уклона от ответственности, отметил он.
Также Медведев призвал предусмотреть в новом кодексе ответственность за неуплату за езду по платным дорогам.
МВД направило в кабмин предложение об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей 20 мая. По данным СМИ, если правонарушение будет совершено дважды, машина отойдет государству и будет продана на аукционе.
Между тем эксперты опасаются, что ужесточение наказания станет дополнительным поводом скрыться с места происшествия.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Дмитрий Медведев , Владимир Колокольцев , МВД
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