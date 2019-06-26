Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет

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Вертолет вызволил застрявшего в пробке миллионера 

Lenta.ru 1 час назад
Пассажир одной из машин, застрявших на шоссе между нигерийскими городами Лагос и Бенин-Сити, выбрался из пробки на вертолете. Об этом сообщает издание Vanguard.
Автомобили несколько часов стояли в заторе, который образовался в районе города Оре, штат Ондо. К удивлению водителей, возле одной из машин приземлился вертолет. Он подобрал человека и улетел.
Видео, снятые очевидцами, вызвали бурные споры в социальных сетях. Многие предположили, что вертолет вызвал уставший от пробок миллионер. Нигерийский актер Дейеми Оканлавон (Deyemi Okanlawon) написал, что какой-то деятель решил вызволить из затора свою девушку, и назвал произошедшее беззаконием.
СМИ заподозрили, что на вертолете улетел предприниматель Джулиан Осула (Julian Osul), возглавляющий фирму Julian’s Luxury, которая торгует предметами роскоши. Он опроверг эту версию в издании The Nigerian Voice и пояснил, что лишь выложил видео про вертолет в Instagram и написал одобрительный комментарий.
В 2017 году сообщалось, что в Австралии мужчина прилетел в «Макдоналдс» на вертолете. Он приземлился на лужайке возле ресторана, взял свой заказ и отнес его в кабину. Перед отбытием он сфотографировал вертолет на фоне ресторана.
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ДТП , Видео , McDonald's
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