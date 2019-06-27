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Машина с детьми столкнулась с поездом в Архангельской области 

Мир24 + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
В Архангельской области автомобиль столкнулся с поездом. В автомобиле находились четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. За рулем находилась 16-летняя девушка, она погибла, сообщает региональное МЧС.
Авария произошла в 800 метрах от станции Ломовое.
«Автомобиль «ВАЗ-2105» в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом №187 Архангельск — Новороссийск. Несмотря на попытки машиниста остановить состав — звуковые сигналы и экстренное торможение — избежать столкновения не удалось», — говорится в сообщении.
Пострадавшие дети, две девочки 13 и 14 лет и 16-летний юноша, доставлены в больницу. Для их транспортировки прибыл вертолет.
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ДТП , МЧС
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