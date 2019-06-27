Машина с детьми столкнулась с поездом в Архангельской области

В Архангельской области автомобиль столкнулся с поездом. В автомобиле находились четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. За рулем находилась 16-летняя девушка, она погибла, сообщает региональное МЧС

Авария произошла в 800 метрах от станции Ломовое.

«Автомобиль «ВАЗ-2105» в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом №187 Архангельск — Новороссийск. Несмотря на попытки машиниста остановить состав — звуковые сигналы и экстренное торможение — избежать столкновения не удалось», — говорится в сообщении.

Пострадавшие дети, две девочки 13 и 14 лет и 16-летний юноша, доставлены в больницу. Для их транспортировки прибыл вертолет.