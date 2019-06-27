Летящий моторхоум рухнул на полный людей паром

Страшная и совершенно невероятная авария произошла в канадской провинции Квебек ранее на этой неделе, когда большой автодом, на огромной скорости въехавший на погрузочную рампу причала и взлетев с нее словно с трамплина, рухнул затем на заполненный автомобилями и людьми отходящий паром. К сожалению, не обошлось без жертв.

Все произошло на паромной переправе деревушки Тадуссак, живописно раскинувшейся в устье реки Сагеней. Сама деревушка невелика, в нем проживает менее тысячи жителей, однако, будучи древнейшим, самым первым поселением Квебека, основанным в виде форта в далеком 1600 году, она является чрезвычайно посещаемой туристической достопримечательностью (к тому же в ней находится самая старая во всей Северной Америке деревянная церковь), и многие туристы пользуются паромной переправой. Расстояние, которое преодолевает паром — 1,6 км. Время в пути — всего 10 минут. Однако для трагедии хватило всего пары секунд.

То, что произошло на этой переправе, напоминает кадры из заокеанского боевика с участием Джейсона Стэтэма, но, увы, это 100%-ная реальность. Камера наблюдения отходящего от пристани парома (запись с которой опубликовало канадское агентство Global News) зафиксировала непосредственно момент страшного происшествия: весьма крупный дом на колесах (возможно, как раз туристический) на всем ходу въезжает с возвышенности на наклонную погрузочную рампу как на трамплин и летит прямо на палубу судна. Вовремя увидевшие опасность пассажиры парома бросаются врассыпную, и буквально секундой спустя моторхоум всей своей массой обрушивается на припаркованный на палубе Ford F-150, разлетаясь на куски.

В свете инцидентов последних лет, связанных с умышленным наездом в разных городах мира на людей, это очень похоже на теракт, однако же, согласно сообщению CBS News, полиция считает, что виной всему стала какая-то неисправность дома на колесах — в частности, отказ тормозов.

По свидетельству очевидцев, водитель фургона сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить трагедию: не имея возможности остановить свое транспортное средство, он сначала намеренно врезался в расположенные вдоль дороги металлические ворота, а, когда это не помогло, принялся отчаянно сигналить, предупреждая всех об опасности — это и спасло жизнь пешеходов в зоне причала и пассажиров парома. Однако же сам он в результате аварии погиб на месте. Также серьезно пострадала одна из пассажирок парома, не успевшая отбежать и укрыться: по словам врачей, она все еще находится в критическом состоянии.

Впрочем, мэр Тадуссака считает, что все могло быть намного хуже, поскольку паром был полон, просто большинство пассажиров уже покинули грузовую палубу, переместившись с кормы в другие зоны корабля.