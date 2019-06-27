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Дом на колесах взлетел и врезался в паром в Канаде 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Скрин видео YouTube
В Канаде автодом — фургон с жилым помещением — не смог остановиться, взлетел в воздух и врезался в паром на переправе, передает Fox News. Видео с камеры наблюдения опубликовано на YouTube.
На кадрах видно, что паром уже отплыл от причала, когда с дороги на большой скорости в его сторону вылетел автодом. Трейлер упал на палубу в то место, где менее, чем за 10 секунд до этого прошла женщина.
Инцидент произошел в небольшой деревне Тадуссак в провинции Квебек еще 24 июня, сообщал CTV News Montreal. В доме на колесах находились мужчина и женщина, оба они серьезно пострадали. Сидевший за рулем Эрик Белек (Eric Belec) скончался в больнице. Причиной аварии считаются технические неполадки, из-за которых водитель не смог затормозить.
По данным Fox News, 40-летнего Белека уже прозвали героем, поскольку он сделал все возможное, чтобы остановиться и предупредить окружающих об опасности. Отмечается, что автомобиль набрал скорость на спуске с холма. При этом мужчина до последнего избегал столкновений с другими машинами, активно сигналил пешеходам и пытался снизить скорость, ударяя трейлер о заграждения по бокам дороги.
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ДТП , Fox News
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