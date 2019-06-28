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В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 4 часа назад
Фото: ТАСС
В России с 28 июня ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими.
Изменения в уголовном кодексе также затрагивают автомобилистов, скрывшихся с места аварии, сообщает «Коммерсантъ».
В силу вступила новая редакция статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Так, в случае гибели одного человека пьяным водителям может грозить до 12 лет тюрьмы, двух и более — до 15-ти. Издание уточняет, что сроки тюремного заключения по этой статье увеличились на семь и шесть лет соответственно.
Аналогичное наказание назначено, если водитель покинул место аварии с пострадавшими или жертвами. Если суд установит вину автомобилиста в нанесении тяжкого вреда здоровью, срок лишения свободы может составить семь лет.
Если погиб один человек, скрывшемуся с места аварии водителю будет грозить до 12 лет тюрьмы, двое и больше — до 15 лет.
Даже в случае совершения преступления по неосторожности преступление может быть отнесено к категории тяжких: суд назначает тюремный срок 10–15 лет.
Ранее стало известно, что МВД направило в правительство предложение конфисковывать автомобили у водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В прошлом году было предложено сделать уголовным преступлением побег водителей с места ДТП, совершенных в состоянии опьянения.
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ДТП , МВД
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