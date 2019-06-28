Лихач лишился нового McLaren 600LT через 10 минут после покупки

Полиция в Канаде изъяла у нарушителя только что приобретенный суперкар McLaren 600LT. Водитель успел отъехать от автосалона всего на несколько километров, когда его остановили патрульные за превышение скорости почти в полтора раза.

Житель Ванкувера, чье имя на называется, остался автомобиля сразу же после покупки McLaren 600LT. 17 июня счастливый обладатель новенького суперкара разогнался до 161 километра в час на трассе, где действовало ограничение 90 километров в час.

По местным законам, за такое нарушение предусмотрена конфискация автомобиля сроком на неделю и штраф в размере 280 долларов. При повторном нарушении водителю грозит конфискация «МакЛарена» на срок от месяца до двух и денежная санкция — 700 либо 1200 долларов.

В 2018 году еще больше не повезло жителю немецкой коммуны Грюнвальд, который умудрился разбить свой новый McLaren Senna спустя несколько часов после покупки.