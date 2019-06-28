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Таран машины ДПС в Москве попал на видео 

Рамблер 3 часа назад
В пятницу, 28 июня, в Москве произошла авария с участием автомобиля ДПС. Запись с видеорегистратора, запечатлевшую ДТП, опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
На записи видно, как во время сильного дождя черный автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в машину ДПС.
По данным канала, авария произошла на Кутузовском проспекте. По информации «Москвы 24», сейчас там затруднено движение. Сведений о пострадавших пока нет.
Запись с места ДТП, опубликованная в соцсети «ВКонтакте», демонстрирует, что автомобиль ДПС получил серьезные повреждения. Неподалеку от него лежат обломки автомобильных дисков. На записи видно, что черный автомобиль Toyota также серьезно поврежден.
Утром 28 июня московское управление МЧС разослало экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Спасатели сообщили, что в столице ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) водителей предупредили о подтоплениях на дорогах.
Комментарии3
ДТП , Видео , Toyota , МЧС , ГИБДД
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