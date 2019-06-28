Таран машины ДПС в Москве попал на видео

В пятницу, 28 июня, в Москве произошла авария с участием автомобиля ДПС . Запись с видеорегистратора, запечатлевшую ДТП, опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На записи видно, как во время сильного дождя черный автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в машину ДПС.

По данным канала, авария произошла на Кутузовском проспекте. По информации «Москвы 24», сейчас там затруднено движение. Сведений о пострадавших пока нет.

Запись с места ДТП, опубликованная в соцсети «ВКонтакте», демонстрирует, что автомобиль ДПС получил серьезные повреждения. Неподалеку от него лежат обломки автомобильных дисков. На записи видно, что черный автомобиль Toyota также серьезно поврежден.