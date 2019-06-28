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Москвич разогнался на Кутузовском проспекте и протаранил машину ДПС 

Мослента + ещё 1 4 часа назад
Фото: telegram-канал «Московские новости»/ Мослента
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием автомобиля ДПС на Кутузовском проспекте. Ролик опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
Авария произошла около 13:33 по московскому времени в пятницу, 28 июня. На кадрах, снятых из салона такси на видеорегистратор, видно, как черный автомобиль движется по магистрали на высокой скорости. Его заносит на мокрой дороге, он вылетает на разделительную полосу, где врезается в машину ДПС.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей, обрушившихся на столицу в пятницу, у аэропорта Шереметьево затопило дорогу. В результате там образовалась огромная пробка.
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