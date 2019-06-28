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Сто водителей доверились навигатору и застряли в грязи 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
На поле в Денвере образовалась пробка из примерно сотни автомобилей, которые туда завел навигатор Google Maps. Водители слепо следовали указаниям системы, построившей маршрут объезда ДТП на трассе.
Местная полиция перекрыла основную дорогу, ведущую к аэропорту, и навигатор нашел альтернативный путь. К несчастью автомобилистов, маршрут пролегал через грунтовку по полю, которую развезло после дождя. Причем по мере удаления от трассы дорога становилась все хуже и хуже, а под конец и вовсе превращалась в грязевое месиво, о чем, разумеется, навигатор не предупредил.
Ситуацию осложнило то, что альтернативным маршрутом решили воспользоваться слишком много водителей — в результате скопилась пробка из-за того, что машины просто не могли развернуться.
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ДТП , Бортжурнал , Google
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