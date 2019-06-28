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Помощница депутата Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.
Как отмечается, вместе с ней в аварии погиб водитель, а также пострадал 10-летний ребенок.
Уточняется, что машина, в которой находилась 59-летняя Хламова, вылетела на встречную обочину и перевернулась.
«Машина была заказана 26 июня депутатом Государственной думы Арефьевым для встреч с избирателями, машина была ему официально предоставлена», — уточнили в администрации.
Также в администрации добавили, что пострадавшая девочка, которую доставили в больницу, является внучкой Хламовой.
Ранее сообщалось, что депутат на Lеxus столкнулся с мотоциклистом.
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ДТП , Госдума
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