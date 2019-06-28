СМИ: в США наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года совершил наезд на толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилл, приговорен к пожизненному заключению, передает телеканал NBC.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и леворадикальными активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Кроме того, двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка.

"Водитель, который в 2017 году совершил наезд на своей машине в толпу противников митинга белых националистов в Шарлоттсвилле, убив одного человека и ранив десятки, был приговорен в пятницу к пожизненному заключению по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти", — сообщает ТВ.

Ранее Филдс признал себя виновным по 29 пунктам.