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СМИ: в США наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: CBS MEDIA
Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года совершил наезд на толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилл, приговорен к пожизненному заключению, передает телеканал NBC.
В августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и леворадикальными активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Кроме того, двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка.
"Водитель, который в 2017 году совершил наезд на своей машине в толпу противников митинга белых националистов в Шарлоттсвилле, убив одного человека и ранив десятки, был приговорен в пятницу к пожизненному заключению по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти", — сообщает ТВ.
Ранее Филдс признал себя виновным по 29 пунктам.
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