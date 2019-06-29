Скорая столкнулась с маршрутным автобусом 

В Саратове столкнулись маршрутный автобус и скорая помощь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек.
По предварительным данным, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль "скорой" "Аксон" Lada Largus.
"В результате пассажира автобуса на "скорой" доставили в больницу", — отметила собеседница агенства.
Уточняется, что сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло под Волгоградом.