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Скорая столкнулась с маршрутным автобусом 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В Саратове столкнулись маршрутный автобус и скорая помощь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек.
По предварительным данным, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль "скорой" "Аксон" Lada Largus.
"В результате пассажира автобуса на "скорой" доставили в больницу", — отметила собеседница агенства.
Уточняется, что сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло под Волгоградом.
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ДТП , Lada Largus , Lada , ГИБДД
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