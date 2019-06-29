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Генерал-майора Росгвардии поймали пьяным за рулем 

Lenta.ru + ещё 9 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Заместителя командира Приволжского округа Росгвардии Евгения Березина поймали пьяным за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что автомобиль Mitsubishi генерал-майора был остановлен сотрудниками ГИБДД в Собинском районе Владимирской области. У находящегося за рулем Березина заметили признаки алкогольного опьянения.
Генерал-майор отказался пройти медосвидетельствование на месте, его доставили в отдел полиции.
В феврале сообщалось, что ульяновского депутата Сергея Гулькина исключили из «Единой России» за вождение в нетрезвом виде. 27 декабря 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске произошла авария, виновником которой экспертиза признала Гулькина, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП , Mitsubishi , Евгений Березин , Росгвардия , Единая Россия , ГИБДД
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