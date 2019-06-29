Генерал-майора Росгвардии поймали пьяным за рулем

Заместителя командира Приволжского округа Росгвардии Евгения Березина поймали пьяным за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что автомобиль Mitsubishi генерал-майора был остановлен сотрудниками ГИБДД в Собинском районе Владимирской области. У находящегося за рулем Березина заметили признаки алкогольного опьянения.

Генерал-майор отказался пройти медосвидетельствование на месте, его доставили в отдел полиции.