Генерал-майора Росгвардии поймали пьяным за рулем 

Заместителя командира Приволжского округа Росгвардии Евгения Березина поймали пьяным за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что автомобиль Mitsubishi генерал-майора был остановлен сотрудниками ГИБДД в Собинском районе Владимирской области. У находящегося за рулем Березина заметили признаки алкогольного опьянения.
Генерал-майор отказался пройти медосвидетельствование на месте, его доставили в отдел полиции.
В феврале сообщалось, что ульяновского депутата Сергея Гулькина исключили из «Единой России» за вождение в нетрезвом виде. 27 декабря 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске произошла авария, виновником которой экспертиза признала Гулькина, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.