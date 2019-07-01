Во Владимирской области задержали генерал-майора Росгвардии

В Собинском районе сотрудники ГИБДД остановили заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерала-майора Евгения Берёзина . Его заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом виде: мужчина бессвязно говорил, у него явно была нарушена координация. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

«По факту отказа от прохождения освидетельствования проводят служебную проверку, по результатам которой в отношении военнослужащего пимут решение в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.