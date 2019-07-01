Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владимирской области задержали генерал-майора Росгвардии 

АиФ Владимир + ещё 10 5 часов назад
Фото: АиФ Владимир
В Собинском районе сотрудники ГИБДД остановили заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерала-майора Евгения Берёзина. Его заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом виде: мужчина бессвязно говорил, у него явно была нарушена координация. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.
«По факту отказа от прохождения освидетельствования проводят служебную проверку, по результатам которой в отношении военнослужащего пимут решение в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
АиФ Владимир: последние новости
Два подростка из Мурома украли с парковки чужой автомобиль Во Владимире водителя протащили по асфальту на дверце машины В Юрьев-Польском водитель дважды пытался «откупиться» от полицейских
ДТП , Евгений Березин , Росгвардия , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штраф для «Майбаха» будет выше, чем для «Лады»
Родственник футболиста «Спартака» сбил ребенка
На Украине запретили импорт автомобилей из России
Infiniti обновила цены на автомобили в России
Девушку задавили сразу три машины
Видео
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:13
«Жигули» устроили ДТП на штрафстоянке
ДТП
00:13
Вождение пьяного генерал-майора Росгвардии сняли на видео
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
01:10
Легковушка устроила ДТП с ослом
ДТП
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение