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Вождение пьяного генерал-майора Росгвардии сняли на видео 

Lenta.ru 5 часов назад
Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором заместитель командира Приволжского округа Росгвардии Евгений Березин едет пьяный за рулем.
На кадрах видно, как автомобиль Березина едет по встречной полосе и едва успевает разъехаться с автобусом, который двигался в противоположном направлении.
Евгения Березина поймали пьяным за рулем 29 июня. Mitsubishi был остановлен сотрудниками ГИБДД в Собинском районе Владимирской области. Генерал-майор отказался пройти медосвидетельствование на месте, его доставили в отдел полиции.
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ДТП , Видео , Mitsubishi , Евгений Березин , Росгвардия , ГИБДД
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