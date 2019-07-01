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Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Porsche
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мотивом преступления стала ссора с женой. Мужчина после работы решил поехать на родину, чтобы наладить семейные отношения. Сотрудник сдал смену, взял ключи от автомобиля 2004 года и поехал в Башкирию.
На половине пути мужчина передумал, решил вернуться и сдаться полиции.
Удалось ли Моисеенко помириться с женой — не сообщается.
Ранее сообщалось, что пьяная 12-летняя девочка угнала машину у деда и устроила гонки с полицией
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