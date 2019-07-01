Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мотивом преступления стала ссора с женой. Мужчина после работы решил поехать на родину, чтобы наладить семейные отношения. Сотрудник сдал смену, взял ключи от автомобиля 2004 года и поехал в Башкирию.
На половине пути мужчина передумал, решил вернуться и сдаться полиции.
Удалось ли Моисеенко помириться с женой — не сообщается.
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