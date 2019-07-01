В Индии автобус рухнул в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местной полиции.

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25 killed after bus plunges into gorge in Jammu and Kashmir’s Kishtwar. pic.twitter.com/Og9xKd7Qgj— NBL-MADHUBANI (@MadhubaniNbl) 1 июля 2019 г. Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в Киштвар. Причины трагедии пока остаются неизвестны. Данные о возможных выживших также не приводятся.

Как напоминают СМИ, ежегодно жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.