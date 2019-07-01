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В Индии автобус рухнул в ущелье 

РИА Новости + ещё 13 6 часов назад
Фото: Twitter
По меньшей мере 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местной полиции.
Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в Киштвар. Причины трагедии пока остаются неизвестны. Данные о возможных выживших также не приводятся.
Как напоминают СМИ, ежегодно жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.
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