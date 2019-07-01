Не по Черномырдину. Хотели как лучше, а вышло хуже, чем всегда

В понедельник, 1 июля, в Киеве произошел транспортный коллапс. Гигантская многокилометровая пробка парализовала столицу Украины

8 утра. Трамвайная остановка «Старовокзальная» вторую неделю как превратилась в автобусную. Люди уже около 30 минут ожидают транспорт. На остановке собралось больше ста человек, которые не рассчитывают влезть в и так переполненный автобус. Будут ждать следующего, тоже переполненного.

Путь остался, а скорость упала

В связи с ремонтными работами трамвайного полотна, дороги и тротуаров со скоростного пути до конца года сняли комфортабельные трамваи на маршрутах №1 и №3, которые везут пассажиров в центр города. Вместо них от ж/д-вокзала на жилмассив Борщаговка ездят автобусы.

Причина — ремонт путепровода на перекрестке проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев —Волынский — Святошин (около платформы «Борщаговка»).

Это создало большую проблему в передвижении как для пассажиров, так и для автолюбителей. Ведь трамвай без помех по скоростному пути доезжал до остановок, а так как автобусы, естественно, по рельсам не ходят, то и так ограниченное движение наполняется этими неповоротливыми коммунальными машинами.

Боюсь ехать

Люди на «Старовокзальной» потихоньку начинают роптать.

— Сколько можно ждать? Это просто издевательство над людьми. Нужно снять это на камеру и отправить Кличко по вайберу, — возмущается одна из пожилых женщин, которых на остановке немало.

— Я уже даже боюсь ехать, — произносит девушка лет 20, оглядывая плотно утрамбованную пассажирами платформу.

Наконец-то подходит автобус с трамвайным маршрутом Т3. Люди вслух дивились и с грустью качали головами — он был мал для такого большого количества граждан. Значит, придется прорываться к сидячим местам, а если не получится — ехать в жуткой тесноте.

После штурма салона автобус постоял с минуту и укатил. Движение было свободным ровно до улицы Семьи Сосниных. А там уже на полную шли дорожные работы. Грузовик, перевозивший на себе экскаватор, будто бы выступал ведущим для легковушек в огражденном легкопередвижными фишками-бордюрами пространстве.

2 км за час

Самая «мертвая» часть дороги — от ул. Семьи Сосниных до проспекта Леся Курбаса — составляет около 2 км. Знакомый автомобилист рассказал, что это расстояние сейчас менее чем за час не преодолеть. Вместе с прилегающими улицами, откуда тоже пытаются проехать автомобили, эта площадь растягивается до 5 км. Заторы в этих местах начинаются с 7 утра и продолжаются весь день.

Жара пришла — открывай люки

Кстати, на линии трамвайного 3-го маршрута выпущено одновременно 4 автобуса, которые их заменяют. Примерно столько я их увидел, пока шел вдоль пробки. Но все равно они не успевают вывезти всех, и на конечные станции метро приходят просто под завязку забитые пассажирами.

В основном пассажиры тоже предпочитают выходить из общественного транспорта и идти пешком под тенью деревьев — так гораздо лучше и быстрее.

А кое-какие маршрутки нарушают технику безопасности и едут с открытыми дверями: удушливым утром невмоготу маяться в таком длинном трафике. Как назло, после пары дней ливней и прохлады в Киев вернулась жара.

Что не так с мэрией

Конечно, люди клянут прежде всего мэра Кличко и чиновников, потому что в преддверии выборов главы столицы здесь решили из пиар-соображений отремонтировать трассу в одном из самых густонаселенных районов столицы — Борщаговке. Дело, конечно, нужное. Но, как обычно это бывает в Киеве и вообще на Украине, не учли всех нюансов, не смогли организовать параллельные маршруты и т.д. В общем, совсем не по Черномырдину: хотели как лучше, а получилось намного хуже, чем было всегда.