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В Воронежской области три машины задавили девушку 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Девятнадцатилетняя девушка погибла в Воронежской области, попав под колеса трех автомобилей, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.
ДТП произошла около 02.00 мск в Бобровском районе на 579 километре автодороги М-4 "Дон".
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 26-летний житель Краснодарского края, водитель KIA Rio, 53-летний житель Ленинградской области, а также водитель Hyundai Elantra, 40-летний житель Московской области, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, допустили наезд на пешехода, 19-летнюю жительницу Архангельской области", — говорится в сообщении.
По данным полиции, девушка шла по крайней правой полосе автодороги. От полученных травм она скончалась на месте.
Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Elantra , Kia , Mitsubishi Lancer , Kia Rio , Mitsubishi , МВД
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