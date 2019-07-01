В Воронежской области три машины задавили девушку

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Воронежской области, попав под колеса трех автомобилей, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.

ДТП произошла около 02.00 мск в Бобровском районе на 579 километре автодороги М-4 "Дон".

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 26-летний житель Краснодарского края, водитель KIA Rio, 53-летний житель Ленинградской области, а также водитель Hyundai Elantra, 40-летний житель Московской области, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, допустили наезд на пешехода, 19-летнюю жительницу Архангельской области", — говорится в сообщении.

По данным полиции, девушка шла по крайней правой полосе автодороги. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.