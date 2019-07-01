Родственник футболиста «Спартака» сбил ребенка в Подмосковье

Брат жены полузащитника московского "Спартака" Фернандо, бразильский журналист Матеус Риворедо сбил семилетнего ребенка в Подмосковье, передает сайт kp.ru.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, бразилец на иномарке наехал на мальчика, который передвигался на самокате. У пострадавшего диагностирован перелом. Он был доставлен в больницу.

ГИБДД заявили, что прибывшие на место сотрудники полиции не смогли взять показания у водителя, так как он не говорит по-русски. Отмечается, что Риворедо был трезв.

Ранее сообщалось, что 14-летняя велосипедистка погибла в ДТП во время тренировки.