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Родственник футболиста «Спартака» сбил ребенка в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Брат жены полузащитника московского "Спартака" Фернандо, бразильский журналист Матеус Риворедо сбил семилетнего ребенка в Подмосковье, передает сайт kp.ru.
Как сообщили изданию в правоохранительных органах, бразилец на иномарке наехал на мальчика, который передвигался на самокате. У пострадавшего диагностирован перелом. Он был доставлен в больницу.
В ГИБДД заявили, что прибывшие на место сотрудники полиции не смогли взять показания у водителя, так как он не говорит по-русски. Отмечается, что Риворедо был трезв.
Ранее сообщалось, что 14-летняя велосипедистка погибла в ДТП во время тренировки.
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ДТП , Спартак , ГИБДД
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