Родственник игрока «Спартака» Фернандо сбил 7-летнего ребенка

Родственник бразильского футболиста московского «Спартака» Фернандо Матеус Риворедо стал участником серьезного ДТП в Подмосковье. На арендованном автомобиле 27-летний мужчина сбил мальчика семи лет, который был сразу же доставлен в больницу.

Происшествие случилось 18 июня около семи часов вечера. В тот день Риворедо, который является братом жены Фернандо и известным журналистом в Бразилии, ехал снимать тренировку московского «Спартака» для своего блога. Он должен был проехать через Рублевское шоссе и направиться в сторону «Открытие Арены».

В одном из элитных коттеджных поселков, которые находятся рядом с шоссе, мужчина сбил ребенка, катавшегося на самокате.

Мальчика доставили в больницу, у него диагностирован перелом голени и многочисленные ушибы.

Когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД , они не смогли допросить Риворедо. Шурин Фернандо не понимал ни слова по-русски, поэтому мог объясняться только на пальцах, с помощью жестов. Сообщается, что на момент ДТП мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пролить свет на произошедшее событие и выяснить, кто же виновен в аварии, помогут показания мальчика, который сейчас проходит лечение в одной из клиник.

Аварии, в которые попадают спортсмены или их родственники, встречаются не так редко.

23 июня в мексиканском городе Сапопан произошло серьезное ДТП с участием 20-летнего нападающего «Севильи» Хоао Малека. Испанские СМИ сообщали, что футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление и врезался и в другую машину.

Его жизни ничего не угрожает, а вот люди, которые находились в другом автомобиле, погибли. По информации Mundo Departivo, это была пара молодоженов. Они скончались еще до приезда скорой помощи.

Полиция возбудила дело и начала расследование этого инцидента. За то, чтобы футболиста наказали по всей строгости закона, выступил мэр города Пабло Лемос.

«Предполагаемый виновник происшествия, профессиональный футболист, доставленный госпиталь Сапопана, был обследован врачами клиники, а также допрошен сотрудниками полиции города. На данный момент он находится под стражей в местной прокуратуре, где он даст показания о произошедшем инциденте. Считаю, что правоохранительные органы обязаны применить всю строгость закона, чтобы наказать футболиста за его безответственность, которая привела к гибели двух невинных людей», — написал Лемос в своем твиттере.

Еще ранее в автокатастрофу попал известный футболист, бывший игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес , который в свое время также выступал за «Севилью». Он ехал в машине вместе со своими двоюродными братьями Джонатаном Рейесом и Хуаном Мануэлем Рейесом. Инцидент произошел недалеко от Утреры, родного города Антонио, куда он возвращался после тренировки в небольшом городке Альмендралехо.

Рейес вел машину со скоростью 237 километров в час и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Сам игрок погиб мгновенно, как Джонатан. Мануэль был доставлен в больницу с 60 процентами ожога тела, однако он скончался через несколько часов.

Спустя некоторое время после трагедии полиция установила, что одной из причин, почему Рейес мог потерять управление, стал прокол шины.

В тот момент, когда многие футболисты и тренеры выражали свои соболезнования родным и близким Рейеса в связи с этой трагедией, Олимпийский чемпион — 1992 в составе сборной Испании Сантьяго Каньисарес призвал объективно взглянуть на произошедшую аварию.

«Езда на высокой скорости — предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя. Но все это не означает, что я не сожалею о случившемся и не молюсь за души погибших», — написал Каньисарес в твиттере.

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