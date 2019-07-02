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Трагедия на Рублевке: Шурин футболиста «Спартака» сбил ребенка 

Рамблер + ещё 6 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Шурин футболиста московского «Спартака» Фернандо сбил ребенка на Рублевке, рассказал «Комсомольской правде» собеседник в ГИБДД.
Матеусу Риворедо 27 лет, он спортивный журналист. 18 июня бразилец арендовал внедорожник и через Рублевку поехал на московский стадион «Открытие Арена» снимать тренировку «Спартака» для своего блога.
Примерно в 19:00 на территории коттеджного поселка «Резиденция Рублево» Риворедо наехал на ребенка. Мальчик получил перелом и был доставлен в больницу.
Дорожные полицейские установили, что Матеус Риворедо пьян не был и больше ничего — бразилец не говорит по-русски. Вскоре семилетний потерпевший даст показания по делу.
Летом 2018 года на тот момент игрок московского «Спартака» Квинси Промес был арестован за избиение жены на Ибице. Также 26-летнего голландца подозревали в избиении людей, пытавшихся помешать ему избивать супругу.
ДТП , Спартак , ГИБДД , Комсомольская правда
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