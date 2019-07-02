Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие

Смертельное ДТП в Москве: двое погибших, пятеро пострадавших

Telegram-канал РУ_ЧП опубликовал видеозапись с места аварии, произошедшей 2 июля на Кутузовском проспекте в Москве. На записи видны несколько автомобилей с серьезными повреждениями, рядом с одной из машин лежит человек. По данным АГН "Москва", в аварии погибли два человека, пятеро пострадали, среди них есть дети.

Также на видео запечатлены попытки людей вытащить женщину из покореженного автомобиля.

Представители московских экстренных служб и ГИБДД сообщили РИА Новости, что у дома 30/32 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в том числе автомобиль такси.

По словам одного из собеседников агентства, в результате ДТП погибли двое, пострадали пятеро человек, среди пострадавших есть дети.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в аварии участвовали пять машин. По его словам, в ДТП пострадали семеро человеке, трое из них оказались зажаты в машине, в том числе ребенок.

Причины аварии пока неизвестны. На месте ДТП образовалась пробка от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.