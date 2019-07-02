Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие

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Смертельное ДТП в Москве: двое погибших, пятеро пострадавших 

Рамблер + ещё 47 1 час назад
Telegram-канал РУ_ЧП опубликовал видеозапись с места аварии, произошедшей 2 июля на Кутузовском проспекте в Москве. На записи видны несколько автомобилей с серьезными повреждениями, рядом с одной из машин лежит человек. По данным АГН "Москва", в аварии погибли два человека, пятеро пострадали, среди них есть дети.
Также на видео запечатлены попытки людей вытащить женщину из покореженного автомобиля.
Представители московских экстренных служб и ГИБДД сообщили РИА Новости, что у дома 30/32 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в том числе автомобиль такси.
По словам одного из собеседников агентства, в результате ДТП погибли двое, пострадали пятеро человек, среди пострадавших есть дети.
Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в аварии участвовали пять машин. По его словам, в ДТП пострадали семеро человеке, трое из них оказались зажаты в машине, в том числе ребенок.
Причины аварии пока неизвестны. На месте ДТП образовалась пробка от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.
Комментарии33
ДТП , Видео , ГИБДД , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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