«Услышали громкий стук»: очевидица о массовом ДТП в Москве

Свидетельница массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли два человека, рассказала подробности случившегося.

«Мы увидели, как остановилось такси, а до этого услышали громкий стук. У него оторвался бампер, и в него начали врезаться другие», — рассказала очевидица происшествия телеканалу «Звезда».

По ее словам, водитель такси не подавал признаков жизни, его пассажирка сначала была жива. Ей пытались помочь другие участники аварии.

Собеседница телеканала отметила, что оперативные службы приехали на место трагедии в течение пяти минут.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пятеро пострадавших доставлены в больницы города.