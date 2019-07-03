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Авария на скорости 400 км/ч: воспоминания выжившего 

Авторамблер 13 часов назад
Фото: Авторамблер
Ездить в режимах, при которых самолеты отрываются от земли, очень волнительно. А теперь представьте, каково человеку, попавшему в коллизию на запредельной скорости!
Лорис Бикокки — человек, о котором можно снимать фильм "Выживший в Нардо". Тест-пилот Bugatti пережил поистине ужасающие мгновения во время испытаний гиперкара Veyron на знаменитом автодроме.
Лорис выжимал почти 400 км/ч, когда взорвалось переднее левое колесо. Оно повредило крыло, и от удара открылась крышка багажника, которая разнесла лобовое стекло. После этого автомобиль зацепил отбойник, у него взорвалась задняя покрышка и… пропали тормоза. Ничего не видно, машина не замедляется. Хотите узнать, что было потом? Скажем только, что на автодроме оказалось поврежденным почти 2 километра ограждения.
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