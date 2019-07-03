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Москвич получил 71 штраф за одну поездку на каршеринге 

Авторадио 4 часа назад
Фото: ТАСС
Пользователь столичного каршеринга получил 71 штраф за одну поездку. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился 32-летний житель столицы Владимир с заявлением о том, что его друг Эдуард арендовал автомобиль в каршеринге с помощью его телефона, после чего пустился во все тяжкие и насобирал десятки штрафов за время аренды.
По правилам организации, штрафы придется заплатить владельцу аккаунта. Помимо этого, его могут заблокировать в сервисе, так как в установленных правилах прописано, что пользователи не имеют право передавать транспорт другим лицам.
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