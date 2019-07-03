Москвич получил 71 штраф за одну поездку на каршеринге

Пользователь столичного каршеринга получил 71 штраф за одну поездку. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 32-летний житель столицы Владимир с заявлением о том, что его друг Эдуард арендовал автомобиль в каршеринге с помощью его телефона, после чего пустился во все тяжкие и насобирал десятки штрафов за время аренды.

По правилам организации, штрафы придется заплатить владельцу аккаунта. Помимо этого, его могут заблокировать в сервисе, так как в установленных правилах прописано, что пользователи не имеют право передавать транспорт другим лицам.