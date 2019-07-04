Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Кубани три человека погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 2 4 июля 2019
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетняя девочка, погибли в ДТП в Тбилисском районе Кубани, автомобиль «Жигули» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai, по данному факту проводится проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Сегодня в 13.00 мск в Тбилисском районе на автодороге Краснодар — Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Mercedes допустил столкновение с впереди идущим автомобилем ВАЗ-21099. ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-21099, среди которых трехлетняя девочка, погибли на месте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в лечебное учреждение доставлены два пассажира Mercedes, среди которых 12-летний ребенок. По факту ДТП полиция организовала проверку.
Последние новости
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков" Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Комментарии
ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , Lada , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата открытия трассы М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу людей
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
В центре Москвы столкнулись автобусы с туристами1
Чем может защититься водитель, не нарушая закон7
Видео
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:33
Охранник обокрал автосалон ради обидчивой жены
Другое Автоновости
00:13
«Жигули» устроили ДТП на штрафстоянке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение