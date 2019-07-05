Перекрыто три полосы: МКАД парализован 

Движение транспортного потока на внешней стороне МКАД затруднено из-за опрокинутого большегруза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным издания ДТП, произошло на 22-м километре кольцевой автодороги в районе Орехово-Борисово Южное. Грузовик, перевозивший грунт, перевернулся. Причины инцидента сейчас выясняются.
«В результате перекрыты три полосы. По предварительной информации, пострадавших нет», — цитирует агентство слова своего собеседника.
Источник также добавил, что в результате инцидента произошёл разлив топлива на площади в 5 кв. м.
По данным Interfax, автомобилистам рекомендовано объезжать участок МКАД по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе. В настоящее время спасательные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.