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Перекрыто три полосы: МКАД парализован 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Движение транспортного потока на внешней стороне МКАД затруднено из-за опрокинутого большегруза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным издания ДТП, произошло на 22-м километре кольцевой автодороги в районе Орехово-Борисово Южное. Грузовик, перевозивший грунт, перевернулся. Причины инцидента сейчас выясняются.
«В результате перекрыты три полосы. По предварительной информации, пострадавших нет», — цитирует агентство слова своего собеседника.
Источник также добавил, что в результате инцидента произошёл разлив топлива на площади в 5 кв. м.
По данным Interfax, автомобилистам рекомендовано объезжать участок МКАД по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе. В настоящее время спасательные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.
ДТП , Видео , ИТАР-ТАСС
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