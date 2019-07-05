Перекрыто три полосы: МКАД парализован

Движение транспортного потока на внешней стороне МКАД затруднено из-за опрокинутого большегруза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания ДТП, произошло на 22-м километре кольцевой автодороги в районе Орехово-Борисово Южное. Грузовик, перевозивший грунт, перевернулся. Причины инцидента сейчас выясняются.

«В результате перекрыты три полосы. По предварительной информации, пострадавших нет», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Источник также добавил, что в результате инцидента произошёл разлив топлива на площади в 5 кв. м.