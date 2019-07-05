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В российское посольство въехал грузовик 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Грузовик врезался в стену посольства России в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.
«Информацию подтверждаем. Пострадавших среди сотрудников посольства нет. Оценка материального ущерба имуществу посольства продолжается», — заявили сотрудники тегеранского представительства.
Среди погибших числится только сам водитель грузовика.
Уточняется, что, предположительно, ДТП произошло из-за отказа тормозов. Известно, что бетоновоз врезался в стену после того, как перевернулся, ударив по пути несколько автомобилей. Сейчас на месте происшествия размещен дополнительный пост дипломатической полиции.
В апреле сообщалось, что организация «Заговор мести Интернационального революционного фронта FAI/IRF» взяла на себя ответственность за взрыв около российского консульства в Греции. 22 марта анархисты бросили гранату под полицейскую будку возле входа в российское загранучреждение в пригороде Афин Халандрион. Пострадавших в результате инцидента не было, а материальный ущерб оценили как незначительный.
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