В российское посольство въехал грузовик

Грузовик врезался в стену посольства России в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информацию подтверждаем. Пострадавших среди сотрудников посольства нет. Оценка материального ущерба имуществу посольства продолжается», — заявили сотрудники тегеранского представительства.

Среди погибших числится только сам водитель грузовика.

Уточняется, что, предположительно, ДТП произошло из-за отказа тормозов. Известно, что бетоновоз врезался в стену после того, как перевернулся, ударив по пути несколько автомобилей. Сейчас на месте происшествия размещен дополнительный пост дипломатической полиции.

В апреле сообщалось, что организация «Заговор мести Интернационального революционного фронта FAI/IRF» взяла на себя ответственность за взрыв около российского консульства в Греции. 22 марта анархисты бросили гранату под полицейскую будку возле входа в российское загранучреждение в пригороде Афин Халандрион. Пострадавших в результате инцидента не было, а материальный ущерб оценили как незначительный.