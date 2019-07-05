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У Красной площади столкнулись два туристических автобуса 

Москва24 + ещё 2 53 минуты назад
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Движение в районе аварии затруднено, сообщает Агентство "Москва".
Подробности ДТП выясняются.
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ДТП , АГН "Москва"
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