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В Великобритании фургон въехал в толпу людей 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
В британском графстве Дербишир фургон въехал в толпу людей.
Об этом сообщает местная полиция.
«Трём лицам оказали помощь на месте: один человек получил лёгкие травмы, а два — серьёзные, однако их жизни ничего не угрожает», — указывается в заявлении на странице ведомства в Twitter.
Уточняется, что по факту происшествия был задержан 37-летний мужчина. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Ранее в Китае мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов, в результате погибли четыре человека, десять — пострадали.
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