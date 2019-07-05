В Великобритании фургон въехал в толпу людей

В британском графстве Дербишир фургон въехал в толпу людей.

Об этом сообщает местная полиция.

«Трём лицам оказали помощь на месте: один человек получил лёгкие травмы, а два — серьёзные, однако их жизни ничего не угрожает», — указывается в заявлении на странице ведомства в Twitter.

Уточняется, что по факту происшествия был задержан 37-летний мужчина. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее в Китае мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов, в результате погибли четыре человека, десять — пострадали.