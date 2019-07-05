В Воронежской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении автомобиля "Газель" и иномарки в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова Авария произошла в 51.51 мск на 157 километре трассы "Воронеж — Луганск" в Каменском районе. "Столкнулись "Газель" и Citroen C4. В "Газели" водитель и пассажир пострадали, в Citroen один пассажир скончался, двое пострадали", — сказала Куликова. Как пояснили РИА Новости в Центре управления кризисных ситуация ГУМЧС России по Воронежской области, в иномарке находились двое маленьких детей, пока неизвестно, насколько они серьезно пострадали, вместе со взрослыми их доставили в районную больницу.