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В Воронежской области один человек погиб в ДТП 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении автомобиля "Газель" и иномарки в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 51.51 мск на 157 километре трассы "Воронеж — Луганск" в Каменском районе.
"Столкнулись "Газель" и Citroen C4. В "Газели" водитель и пассажир пострадали, в Citroen один пассажир скончался, двое пострадали", — сказала Куликова.
Как пояснили РИА Новости в Центре управления кризисных ситуация ГУМЧС России по Воронежской области, в иномарке находились двое маленьких детей, пока неизвестно, насколько они серьезно пострадали, вместе со взрослыми их доставили в районную больницу.
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ДТП , Citroen C4 , Citroen , Наталья Куликова , МЧС , МВД , РИА Новости
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