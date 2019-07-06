Московское такси свалилось в реку

Автомобиль столичной службы такси упал в Яузу между Высокояузским и Костомаровским мостами в Москве. Перед тем машина протаранила ограждение.

"В 08:22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение об автомобиле, упавшем в реку по адресу: набережная Николоямская, дом №2. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями была оказана помощь в подъеме двух человек из реки", — рассказали "360" в МЧС столицы.

По сведениям спасателей, пострадавших в результате ЧП нет. Выловленных из Яузы водителя такси и его пассажира сейчас осматривают медики. По свидетельствам очевидцев, медицинская помощь или госпитализация никому не понадобилась.

В середине июня другой автомобиль протаранил ограждение и влетел в Москва-реку в районе Новодевичьей набережной. Водителя оперативно вытащили из воды, его осмотрели медики, помощь не понадобилась. На тот момент было неизвестно, какое же ведомство в итоге будет вынимать автомобиль из воды.