Украинская певица попала в жуткое ДТП в Словакии

Украинская певица Иванна Багова разбилась в ДТП, устроенном её бойфрендом-психопатом.

Авария произошла в Словакии 1 июля. Известно о ней стало только сейчас. Багова и ее мать ехали в BMW , за рулем которого находился бойфренд Иванны. Молодой человек в какой-то момент потерял управление и на полной скорости въехал в забор.

Украинские СМИ сообщают, что певица сломала руку. Ее мать получила ушиб внутренних органов. У водителя обнаружили перелом ключицы. Багова написала в соцсетях, что ей прооперировали руку, и она рада, что легко отделалась после страшного ДТП. Она также попеняла на своего парня, назвав его «психопатом».

«После того, как мы провели в ожидании на границе 8 часов, оказалось, что мой парень — психопат, и его надо лечить. Но главное, мы остались в живых», — написала певица.

Она также опубликовала селфи с больничной койки и снимки автомобиля, который вряд ли подлежит восстановлению.

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К украинской певице Баговой известность пришла после победы в шоу «Голос Чехии и Словакии» в 2012 году.